​После матча Второй лиги блогер ударил судью

В субботу во Второй лиге проходил матч между «Рязанью» и «Сахалинцем». По ходу второй половины встречи рефери ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота гостей. Страж ворот «Сахалинца» сделал сэйв, однако боковой рефери усмотрел выход вратаря с линии ворот до удара, и пенальти был перебит. Блогер Михаил Литвин, который создал «Салахалинец» и находился на скамейке, выругался в адрес судей, за что получил красную карточку. Удаление не успокоило Литвина, и после игры он ударил главного судью. О случившемся рассказывает телеграм-канал «Алё, рэф! | TF2». Дело будет рассмотрено Российским футбольным союзом.

Отметим, что «Рязань» обыграла «Сахалинец» со счётом 2:1.