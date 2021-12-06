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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1

​РФС объявил об отстранении двух игроков ФНЛ-2 от футбола на пять лет

06 Декабря 2021 • 17:24 Комментировать

Комитет по этике вынес наказания двум футболистам клуба «Металлург-Видное», выступающем в ФНЛ-2 – третьем по рангу футбольном дивизионе России. За игру на тотализаторе Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от футбола сроком на пять лет. Речь идёт о любой деятельности, связанной с футболом. О решении комитета сообщается на страницах официального сайта Российского футбольного союза.

«Металлург-Видное» занимает последнее место в своей группе ФНЛ-2. В двадцати играх первенства команда смогла раздобыть только девять зачётных баллов (2 победы, 3 ничьи, 15 поражений).

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Андрияхин Анатолий Негода Металлург-Видное
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