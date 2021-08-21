​Павлюченко в 39 лет оформил «покер» в игре третьего дивизиона

В ФНЛ-2, третьем по рангу футбольном дивизионе России, в субботу проходил матч между «Знаменем» из Ногинска и «Коломной». Хозяева поля отпраздновали победу с необычным для футбола счётом 5:3. Автором четырёх результативных ударов стал известный в прошлом форвард сборной России Роман Павлюченко. Автору «покера» в декабре исполнится 40 лет.

Напомним, что за сборную России Роман Павлюченко выступал в период с 2003 по 2012 год. В 51 матче за главную команду страны Павлюченко записал на свой счёт 21 результативный удар.

Роман Павлюченко играет за «Знамя» из Ногинска с 2019 года.