Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 158 Комментарии
ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1

​Павлюченко в 39 лет оформил «покер» в игре третьего дивизиона

21 Августа 2021 • 20:42 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

В ФНЛ-2, третьем по рангу футбольном дивизионе России, в субботу проходил матч между «Знаменем» из Ногинска и «Коломной». Хозяева поля отпраздновали победу с необычным для футбола счётом 5:3. Автором четырёх результативных ударов стал известный в прошлом форвард сборной России Роман Павлюченко. Автору «покера» в декабре исполнится 40 лет.

Напомним, что за сборную России Роман Павлюченко выступал в период с 2003 по 2012 год. В 51 матче за главную команду страны Павлюченко записал на свой счёт 21 результативный удар.

Роман Павлюченко играет за «Знамя» из Ногинска с 2019 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Знамя Ногинск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Родина Москва 1:0 СКА-2 Хабаровск
окончен Знамя Ногинск 5:3 Коломна
окончен Саранск 3:0 Квант
Все матчи