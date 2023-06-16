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Колыванов: «Пока планирую остаться в «Текстильщике» эксклюзив

16 Июня 2023 • 15:07 Комментировать

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих планах на будущее.

«Моё будущее? Ещё не могу сказать. Пока планирую остаться в «Текстильщике» и строить новую команду, а там посмотрим», – сказал Колыванов.

Колыванов в качестве футболиста успел провести 35 матчей за сборную России, где отметился 12 забитыми голами. В своей тренерской карьере Игорь возглавлял такие команды, как «Уфа», московское «Торпедо» и ереванский «Арарат». Также Колыванов работал в юношеской сборной России до 17 лет, с которой выиграл чемпионат Европы в 2006 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов
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