Клуб из ФНЛ-2 снялся с предстоящего чемпионата

Забайкалье потеряло своего представителя в ФНЛ-2 - футбольный клуб «Чита» не будет участвовать в предстоящем сезоне, информацию об этом опубликовала пресс-служба «Читы». Причина банальна - проблемы с финансированием, не хватает денег для начала сезона. При этом молодежные и детские команды клуба пока что свои выступления продолжат - на них деньги пока что есть.

- Прискорбно, товарищи. Этот день мы запомним как по-настоящему черный в истории всего Забайкальского края, - гласит заявление пресс-службы клуба.

В минувшем чемпионате «Чита» заняла предпоследнее место в подгруппе Б второй группы ФНЛ-2.