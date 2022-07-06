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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2

Клуб из ФНЛ-2 снялся с предстоящего чемпионата

06 Июля 2022 • 23:41 Комментировать

Забайкалье потеряло своего представителя в ФНЛ-2 - футбольный клуб «Чита» не будет участвовать в предстоящем сезоне, информацию об этом опубликовала пресс-служба «Читы». Причина банальна - проблемы с финансированием, не хватает денег для начала сезона. При этом молодежные и детские команды клуба пока что свои выступления продолжат - на них деньги пока что есть.

- Прискорбно, товарищи. Этот день мы запомним как по-настоящему черный в истории всего Забайкальского края, - гласит заявление пресс-службы клуба.

В минувшем чемпионате «Чита» заняла предпоследнее место в подгруппе Б второй группы ФНЛ-2.

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Евро-Футбол.Ру,
Чита
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