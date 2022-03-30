«У нас есть план и мы его придерживаемся»: Евсеев рассказал о состоянии «Шинника» после зимней паузы

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своём телеграм-канале рассказал о состоянии своей команды после зимней паузы.

Евсеев написал, что у команды есть план и она его придерживается. Тренер отметил, что из-за погодных условий тренироваться на базе нет возможности, так что занятия проходят на искусственном поле. Рулевой «Шинника» добавил, что его команда готовится к каждому матчу, исходя из конкретного соперника.

Напомним, что ярославский «Шинник» считается главным претендентом на повышение в классе в ФНЛ-2.