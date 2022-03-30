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«У нас есть план и мы его придерживаемся»: Евсеев рассказал о состоянии «Шинника» после зимней паузы

30 Марта 2022 • 10:36 Комментировать

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своём телеграм-канале рассказал о состоянии своей команды после зимней паузы.

Евсеев написал, что у команды есть план и она его придерживается. Тренер отметил, что из-за погодных условий тренироваться на базе нет возможности, так что занятия проходят на искусственном поле. Рулевой «Шинника» добавил, что его команда готовится к каждому матчу, исходя из конкретного соперника.

Напомним, что ярославский «Шинник» считается главным претендентом на повышение в классе в ФНЛ-2.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев ФНЛ-2
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