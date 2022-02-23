Российский Рональдо в ФНЛ-2: Не сон, а новое подписание «Олимпа-Долгопрудного-2»

В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно. Пускай клубы высшего дивизиона и не порадовали болельщиков новыми переходами, но зато громкое подписание произошло в ФНЛ-2 – как минимум, так может показаться «на бумаге».

Дело в том, что в заявку «Олимпа-Долгопрудного-2» 22 февраля был включен защитник с именем Рональдо. Полное ФИО нового футболиста команды - Ушенко Рональдо Александрович. Согласно информации, предоставленной в профиле Рональдо на сайте ФНЛ-2, парень 2002 года рождения взял себе 71 игровой номер.

Что касается положения «Олимпа-Долгопрудного-2» в турнирной таблице, то клуб на данный момент лидирует в группе В после восьми сыгранных туров.