В «Чертаново» приняли решение уволить Первушина

В «Чертаново» тренерская отставка. Во вторник подмосковный клуб заявил об увольнении Дениса Первушина с должности наставника.

- Спасибо за ваш талант и мастерство, понимание и поддержку, мотивацию и стимул, доброту и требовательность, - гласит заявление на официальных клубных ресурсах.

Отметим, что 44-летний специалист ранее тренировал вторую команду, а в прошлом году заменил Игоря Осинькина на месте главного тренера основного состава.

К сожалению, еще недавно претендовавший на попадание в РПЛ «Чертаново» сейчас играет в ФНЛ-2 и идет на последнем, 11-м месте, набрав 15 очков в 20 турах.