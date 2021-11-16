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В «Чертаново» приняли решение уволить Первушина

16 Ноября 2021 • 19:39 Комментировать

В «Чертаново» тренерская отставка. Во вторник подмосковный клуб заявил об увольнении Дениса Первушина с должности наставника.

- Спасибо за ваш талант и мастерство, понимание и поддержку, мотивацию и стимул, доброту и требовательность, - гласит заявление на официальных клубных ресурсах.

Отметим, что 44-летний специалист ранее тренировал вторую команду, а в прошлом году заменил Игоря Осинькина на месте главного тренера основного состава.

К сожалению, еще недавно претендовавший на попадание в РПЛ «Чертаново» сейчас играет в ФНЛ-2 и идет на последнем, 11-м месте, набрав 15 очков в 20 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Чертаново Дениса Первушин
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