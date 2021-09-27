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ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2

​Во владимирском «Торпедо» объяснили задержание фанатов «Шинника»

27 Сентября 2021 • 16:26 Комментировать

Перед воскресным поединком ФНЛ-2 между владимирским «Торпедо» и ярославским «Шинником» фанаты гостей были задержаны полицией. ФНЛ объявила о начале разбирательства, отметив, что действия правоохранительных органов «выглядят чрезмерно».

Ситуацию прокомментировал Александр Акимов, являющийся директором владимирского клуба. По его словам, фанатов «Шинника» задержали справедливо.  

«Вы думаете, законно идти по проезжей части, жечь фаеры около Золотых ворот и перекрывать движение? Это неадекватно», - высказался Акимов для sport24.

Добавим, что «Шинник» обыграл «Торпедо» на поле соперника с результатом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Торпедо Владимир Александр Акимов
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