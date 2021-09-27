​ФНЛ сделала заявление о действиях полиции в отношении фанатов «Шинника»

Перед воскресной игрой ФНЛ-2, третьего по рангу футбольного дивизиона России, между владимирским «Торпедо» и «Шинником» полицией были задержаны фанаты ярославской команды. Телеграм-канал «OFNEWS / Новости Околофутбола» передавал, что болельщиков держали в клетке под открытым небом несколько часов под дождём.

На сайте ФНЛ появилось заявление по поводу этой ситуации. В нём отмечается, что действия полиции выглядят чрезмерными. ФНЛ обещает рассказать о новых подробностях дела по ходу разбирательства.

Стоит отметить, что «Шинник» обыграл «Торпедо» во Владимире со счётом 2:0.