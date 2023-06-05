Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал о планах на дальнейшую карьеру. Колыванов дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вы уже определились со своим будущим?

- Завтра или послезавтра соберёмся с руководством, обсудим будущее клуба. Там всё не так однозначно, будем разговаривать, подытожим. В целом провели неплохую работу, но чего-то не хватило. Команду собирали с нуля, первую часть сезона закончили на первом месте.

- То есть вы можете как остаться, так и покинуть клуб?

- В нашей жизни может произойти всё, что угодно.

Напомним, Игорь Колыванов возглавил ивановский клуб по окончании сезона-2021/2022.