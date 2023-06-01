Гендиректор «Севастополя»: «Мы возвратились в семью профессионального футбола»

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый высказался об успешном прохождении аттестации для выступления во Второй лиге в дивизионе «Б».

«Нас переполняют эмоции! Мы возвратились в семью профессионального футбола! Это очень важно для развития футбола в Севастополе, для наших болельщиков, ради которых мы и играем в футбол», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Добавим, что «Севастополь» является действующим чемпионом Крыма. В нынешнем сезоне команда набрала 17 баллов после 11 туров и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.