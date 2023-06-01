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Россия. Вторая лига. Группа 2. Подгруппа 1

Гендиректор «Севастополя»: «Мы возвратились в семью профессионального футбола»

01 Июня 2023 • 12:23 Комментировать

Гендиректор «Севастополя» Валерий Чалый высказался об успешном прохождении аттестации для выступления во Второй лиге в дивизионе «Б».

«Нас переполняют эмоции! Мы возвратились в семью профессионального футбола! Это очень важно для развития футбола в Севастополе, для наших болельщиков, ради которых мы и играем в футбол», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Добавим, что «Севастополь» является действующим чемпионом Крыма. В нынешнем сезоне команда набрала 17 баллов после 11 туров и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Севастополь Валерий Чалый
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