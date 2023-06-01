«Севастополь» получил аттестат для участия во Второй лиге

ФК «Севастополь» успешно прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Как сообщается на официальном сайте лиги, теперь команда сможет принимать участие в матчах Второй лиги в дивизионе «Б».

«Состоялось заседание комиссии ФНЛ, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б». Среди получивших аттестат ФК «Севастополь», - сообщает пресс-служба Второй лиги в телеграм-канале.

«Севастополь» - действующий чемпион Крыма. В нынешнем сезоне команда набрала 17 баллов после 11 туров и занимает четвертое место.