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Россия. Вторая лига. Группа 2. Подгруппа 1

Колыванов – о Второй лиге: «Готовимся пять месяцев ради 12 матчей»

21 Марта 2023 • 21:59 Комментировать

Бывший российский футболист, а ныне футбольный тренер Игорь Колыванов считает, что система «осень-весна» не подходит для российского футбола. Как минимум, точно для Второй лиги, в которой сейчас выступает руководимый им ивановский «Текстильщик».

«Я работаю во Второй лиге и мы возобновим сезон в апреле, а закончим в июне. Мы готовимся пять месяцев, чтобы сыграть 12 матчей — и это неправильно. Было бы лучше, если бы чемпионат начинался в конце марта, а заканчивался в ноябре», - делится Колыванов с «Чемпионатом».

Специалист добавил, что до сих пор не в курсе причин перехода на систему «осень-весна» 10 лет назад.

«Играть лучше не стали, для чего это было?», - добавил Колыванов.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик РФС Игорь Колыванов
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