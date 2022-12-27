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Президент петербургского «Динамо» прокомментировал назначение Белорукова

27 Декабря 2022 • 19:09 Комментировать

Президент петербургского «Динамо» Константин Самсонов прокомментировал новость о назначении главным тренером команды бывшего игрока пермского «Амкара» Дмитрия Белорукова.

Отметим, что для 39-летнего бывшего защитника это первая должность главного тренера в профессиональном футбольном клубе. До этого он работал лишь тренером дубля «Амкара» и ассистентом в тренерском штабе пермской «Звезды» и ФК «Амкар-Пермь».

«Выбирали из тех, кто сможет правильно работать с молодежью и ее развивать. Наиболее подходящим кандидатом оказался Дмитрий Белоруков», - цитирует Самсонова «РБ Спорт».

Как пояснил Самсонов, Белоруков привлёк его своим игровым опытом, а также тем, что много работал с юнирами на практике.

Контракт со специалистом заключён на полгода – до лета 2023 года, возможно продление соглашение ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Белоруков Динамо Санкт-Петербург Константин Самсонов
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