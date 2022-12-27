Бывший капитан «Амкара» Белоруков возглавил петербургское «Динамо»

Бывший капитан и центральный защитник пермского «Амкара» Дмитрий Белоруков возглавил «Динамо» Санкт-Петербург. О назначении рапортует пресс-служба «красно-чёрных».

С ноября прошлого года Белоруков возглавлял дубль «Амкара», а ранее помогал Рустему Хузину в тренерском штабе основы пермяков.

Новый клуб Белорукова идёт на восьмом месте в группе 2.1 Второй лиги, у динамовцев 23 очка после 20 сыгранных матчей.

«Это первая должность главного тренера в профессиональном клубе для Дмитрия», - подчеркнули в пресс-службе ФК «Амкар-Пермь».

Дмитрий Белоруков – уроженец Санкт-Петербурга, который провёл в пермском «Амкаре» суммарно почти все годы футбольной карьеры – с 2005 по 2018 год.