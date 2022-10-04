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Россия. Вторая лига. Группа 2. Подгруппа 1

Кузьмичёв высказался о том, нужна ли вторая команда «Зениту»

04 Октября 2022 • 15:14 Комментировать

Экс-директор «Зенита» Владимир Кузьмичёв ответил на вопрос, нужна ли «сине-бело-голубым» вторая команда.

«Вторая команда в любом случае нужна, потому что она является одним из этапов полного цикла подготовки футболистов», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Функционер считает, что игрокам из второй команды сложно пробиться в основной состав «Зенита», потому что там качественные легионеры, но выпускники «двойки» востребованы в РПЛ, это идет на пользу всему российскому футболу.

«Зенит-2» занимает 6-е место в турнирной таблице Второй лиги группы 2А, набрав 18 очков за 13 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Кузьмичёв Зенит-2
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