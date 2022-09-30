​Радимова дисквалифицировали

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов схлопотал дисквалификацию и штраф. Таково решение Контрольно-дисциплинарного комитета, о котором рассказывается на страницах официального сайта Российского футбольного союза (РФЧ).

Владислав Радимов пропустит три матча Второй лиги, а также выплатит 75 тысяч рублей.

Причиной наказания стало оскорбительное поведение тренера второй команды «Зенита» в отношении официального лица матча.

«Зенит-2» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице своей группы Второй лиги, то есть третьего по рангу футбольного дивизиона России.