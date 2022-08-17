В «Зорком» прокомментировали новость об отставке Лопатина

Генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев отреагировал на информацию об увольнении наставника клуба Дениса Лопатина. Ранее телеграм-канал «Млечный LIVE» сообщил о том, что Лопатин был отправлен в отставку после поражения красногорской команды в матче 1/256 финала «Амкалу» (1:1, 7:8 по пен.)

«То, что написал игрок «Амкала», не соответствует действительности. Мы провели беседу с Денисом Лопатиным, сегодня команда провела тренировку. На данный момент решение по отставке не принято», — цитирует Алексеева «Чемпионат».

Функционер отметил, что выводы нужно делать после нескольких игр, новость про отставку Лопатина является слухами, о которых говорят блогеры.