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Россия. Вторая лига. Группа 2. Подгруппа 1

Главный тренер «Зоркого» прокомментировал свой уход из команды

 
17 Августа 2022 • 17:45 Комментировать

Денис Лопатин поделился информацией о своём увольнении из «Зоркого».

«Руководство мне поставило задачу — выйти в следующий этап Кубка России. Мы были обязаны ее выполнить. Я этого не сделал, поэтому принимаю решение об увольнении, как должное», — приводит слова Лопатина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что боссы красногорского «Зоркого» приняли решение уволить Лопатина после поражения команды в 1/256 финала Фонбет Кубка России от медийного футбольного клуба «Амкал» в серии послематчевых пенальти (1:1, 8:7 по пен.).

Сегодня, 17 августа, другой медийный клуб 2DROTS сыграет с «Чертаново».

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Евро-Футбол.Ру,
Зоркий Амкал Денис Лопатин
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