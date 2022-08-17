Главный тренер «Зоркого» прокомментировал свой уход из команды

Денис Лопатин поделился информацией о своём увольнении из «Зоркого».

«Руководство мне поставило задачу — выйти в следующий этап Кубка России. Мы были обязаны ее выполнить. Я этого не сделал, поэтому принимаю решение об увольнении, как должное», — приводит слова Лопатина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что боссы красногорского «Зоркого» приняли решение уволить Лопатина после поражения команды в 1/256 финала Фонбет Кубка России от медийного футбольного клуба «Амкал» в серии послематчевых пенальти (1:1, 8:7 по пен.).

Сегодня, 17 августа, другой медийный клуб 2DROTS сыграет с «Чертаново».