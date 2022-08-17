​Тренера «Зоркого» уволили после кубкового поражения от команды блогеров – источник

Во вторник в рамках 1/256 финала Фонбет Кубка России «Амкал» обыграл «Зоркий» по пенальти. Команда блогеров, которая получила специальное приглашение на участие в турнире, смогла выбить представителя Второй лиги.

Как сообщает телеграм-канал «МЛЕЧНЫЙ L!VE», после игры в отставку был отправлен главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин.

В пяти прошедших турах Второй лиги «Зоркий» смог раздобыть семь зачётных баллов. Команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице своей группы.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в новом формате. Клубы РПЛ начнут турнирный путь с групповой стадии.