«Звезда» из Санкт-Петербурга на страницах своего официального сайта сообщила о назначении Дмитрия Комбарова на должность главного тренера команды. Информацию об условиях контракта с 35-летним специалистом питерский клуб не раскрывает.

Дмитрий Комбаров повесил бутсы на гвоздь в 2021 году. По ходу своей футбольной карьеры он выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».

«Звезда» выступает в ФНЛ-2, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России. В сезоне 2021/2022 «красно-чёрные» заняли седьмое место по итогам первенства.