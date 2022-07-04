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​Дмитрий Комбаров возглавил питерскую «Звезду» официально

04 Июля 2022 • 15:54 Комментировать

«Звезда» из Санкт-Петербурга на страницах своего официального сайта сообщила о назначении Дмитрия Комбарова на должность главного тренера команды. Информацию об условиях контракта с 35-летним специалистом питерский клуб не раскрывает.

Дмитрий Комбаров повесил бутсы на гвоздь в 2021 году. По ходу своей футбольной карьеры он выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».

«Звезда» выступает в ФНЛ-2, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России. В сезоне 2021/2022 «красно-чёрные» заняли седьмое место по итогам первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Комбаров Звезда Санкт-Петербург
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