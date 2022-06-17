Смородская оценила закрытие «Локомотива-Казанки»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход «Локомотива-Казанки» в любительскую лигу.

«Правильно! Я давно закрыла «Локомотив-2», они опять открыли и назвали «Казанкой». Между лигами переходы крайне редки. Это пустая трата денег», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство «железнодорожников» приняло решение не заявлять свой фарм-клуб в предстоящий розыгрыш ФНЛ-2, команда будет выступать в любительском чемпионате Москвы.

В прошлом сезоне ФНЛ-2 группы 2А «Локомотив-Казанка» завершила сезон на последнем 12-м месте, набрав 11 очков.