Сёмин отреагировал на решение не заявлять «Локомотив-Казанку» в ФНЛ-2

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение московского клуба не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.

«Думаю, что лучше вам все узнать у Цорна и Леонченко. Они все вам объяснят», — цитирует слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» приняли решение не заявлять «Локомотив-Казанку» в предстоящем сезоне в ФНЛ-2. Клуб решил сохранить команду, но она будет принимать участие в чемпионате Москвы среди любителей.

В прошлом сезоне фарм-клуб «железнодорожников» «Локомотив-Казанка» занял последнее 12-е место в турнирной таблице ФНЛ-2 группы 2А.