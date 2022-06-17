«Локомотив-Казанка» не примет участие в предстоящем сезоне ФНЛ-2

«Локомотив» не будет заявлять свой фарм-клуб «Локомотив-Казанку» в ФНЛ-2.

«Железнодорожники» сообщили в своем телеграм-канале, что после тщательно проведенного анализа, руководство приняло решение не заявлять фарм-клуб в ФНЛ-2, но сама команда не будет расформирована. «Локомотив-Казанка» продолжит свое существование и будет принимать участие в чемпионате Москвы среди любительских клубов. Благодаря этому решению будет улучшен подход к работе с молодежью.

В минувшем розыгрыше второй Футбольной национальной лиги группы 2А, «Казанка» заняла последнее 12-е место, набрав 13 очков.