Евсеев заявил, когда станет известно о его будущем

Наставник «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о ситуации со своим контрактом.

«20 июня мы приедем в Ярославль вместе с тренерским штабом. 21-го числа наступит ясность, смогу что-то сказать. Посмотрим», — цитирует Евсеева «Чемпионат».

Ранее один из телеграм-каналов сообщал о том, что руководство «Шинника» достигло предварительной договоренности по новому трудовому договору с тренерским штабом Вадима Евсеева.

Ярославский клуб выиграл ФНЛ-2 группу 2А с большим отрывом от конкурентов. «Шинник» набрал 55 очков в минувшем сезоне, обогнав ближайшего преследователя «Тверь» на 15 баллов.