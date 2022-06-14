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Евсеев заявил, когда станет известно о его будущем

14 Июня 2022 • 15:56 Комментировать

Наставник «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о ситуации со своим контрактом.

«20 июня мы приедем в Ярославль вместе с тренерским штабом. 21-го числа наступит ясность, смогу что-то сказать. Посмотрим», — цитирует Евсеева «Чемпионат».

Ранее один из телеграм-каналов сообщал о том, что руководство «Шинника» достигло предварительной договоренности по новому трудовому договору с тренерским штабом Вадима Евсеева.  

Ярославский клуб выиграл ФНЛ-2 группу 2А с большим отрывом от конкурентов. «Шинник» набрал 55 очков в минувшем сезоне, обогнав ближайшего преследователя  «Тверь» на 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Вадим Евсеев ФНЛ-2
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