Президент «Красавы» сделал заявление по поводу переезда клуба

Президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин поделился подробностями перевоза команды на Кипр.

Савин сказал «Чемпионату», что в ближайшие дни определится с клубом на Кипре. После этого будут перевезены несколько футболистов, остальным он поможет найти новую команду в России.

Евгений Савин покинул страну после вышедшего видео на своем канале об украинских футболистах. Позже заявил о том, что «Красава» не примет участие в следующем сезоне ФНЛ-2, клуб будет перевезен в другую страну, сохранив свои цвета.

«Красава» занимает шестое место в текущем сезоне ФНЛ-2 группы 2А, набрав 29 очков.