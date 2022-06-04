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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1

Президент «Красавы» сделал заявление по поводу переезда клуба

04 Июня 2022 • 22:19 Комментировать

Президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин поделился подробностями перевоза команды на Кипр.

Савин сказал «Чемпионату», что в ближайшие дни определится с клубом на Кипре. После этого будут перевезены несколько футболистов, остальным он поможет найти новую команду в России.

Евгений Савин покинул страну после вышедшего видео на своем канале об украинских футболистах. Позже заявил о том, что «Красава» не примет участие в следующем сезоне ФНЛ-2, клуб будет перевезен в другую страну, сохранив свои цвета.

«Красава» занимает шестое место в текущем сезоне ФНЛ-2 группы 2А, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Савин Красава ФНЛ-2
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