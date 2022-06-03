Президент «Красавы» рассказал, какую страну будет представлять клуб

Блогер и президент «Красавы» Евгений Савин прокомментировал будущее своей команды.

«Мы уезжаем из России стопроцентно. Но мы уезжаем с высоко поднятой головой. Мы доиграем чемпионат, мы уедем, скорее всего, на Кипр», — приводит слова Савина «Новая Газета».

Президент клуба заявил, что для него принципиально сохранить команду, но в России «Красава» не может найти стадион для проведения матчей, во всей Московской области им запретили проводить домашние игры.

Ранее стало известно, что «Красава» не примет участие в следующем розыгрыше ФНЛ-2, а Евгений Савин покинул страну после нашумевшего видео на его канале об украинских футболистах.