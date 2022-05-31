Клуб Евгения Савина переезжает из России

Футбольная команда известного экс-футболиста, а ныне блогера Евгения Савина переезжает из России.

Савин написал в своих социальных сетях, что клуб «Красава» будет жить. Команда сохранит свои цвета, название и даже часть нынешнего состава, но выступать коллектив точно будет за пределами России. Экс-игрок отметил, что в ближайшие несколько недель будет официально объявлено о новой локации для команды.

Напомним, что на данный момент «Красава» представляет подмосковный Одинцово и выступает в во второй группе в ФНЛ-2, где команда экс-форварда «Амкара» занимает пятую строчку в таблице.