Голкипер футбольного клуба «Красава» Дмитрий Яшин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну рассказал об уходе из «Шинника», контракте с «Красавой» и политических вмешательствах в его карьеру.

— Перед подписанием контракта с «Красавой» вы очень тепло попрощались с «Шинником», где сыграли без малого две сотни матчей. Однако уточнили, что уход был неожиданным даже для вас, и напомнили, что политике не место в спорте. Но как политика была связана с вашим уходом?

— Да, действительно, уход для меня был неожиданным, в некотором роде даже болезненным. Естественно, поблагодарил болельщиков, сотрудников клуба, с которыми до сих пор поддерживаю связь, общаюсь. Но да — на мой уход действительно повлияла политика. Даже не знаю, я тогда впервые с таким столкнулся. После одного неудачного матча в начале весны меня просто отстранил от игр заместитель губернатора, гражданин Баланин. Сказал, что Яшин играть не должен. После этого я сыграл только две игры, но и те по стечению обстоятельств. Сыграл, кстати, хорошо: 0-0 на выезде с «Иртышом» и 1-0 выиграли у «Торпедо». Я думал, после этого всё подостынет, клуб хоть как-то выйдет на связь. Могли бы просто позвонить, мол: «Дима, так и так, спасибо, всего доброго». За 8 лет, думаю, заслужил. Хотя, может, я себя переоцениваю. Просто очень неприятно, когда ты полностью отдаёшься клубу, отдаёшь своё здоровье, а тебе просто говорят «спасибо» через социальные сети. Но Бог им судья. К этому уже спокойно отношусь.

— Как в тот момент появился вариант с «Красавой»?

— В конце мая со мной связался Евгений Савин. Мы с ним пообщались, пришли к соглашению. Те условия, которые мне предлагал клуб, меня полностью устраивали. И да, хочу заметить, что это не столько финансовые условия, сколько сама роль. Я теперь могу себя попробовать как тренер. Ну и плюс играть, чтобы помочь команде Евгения занимать более высокие места. Но я всё равно предупредил Евгения, что хочу до последнего дождаться какого-то вердикта от «Шинника». Однако такового не последовало, и 6 июня я присоединился к ФК «Красава», так как понимал, что от «Шинника» вряд ли дождусь какого-либо решения — команда собиралась уже 7 числа. Я понял, что никаких звонков не будет, и поехал в новый клуб.

— Было непонимание со стороны знакомых-ветеранов к вашему решению? Наверняка же задавали вопрос: «Куда ты, 39-летний, в такую команду идёшь?»

— Все футбольные и близкие люди приняли мой выбор с пониманием! Некоторые относились к этому проекту легкомысленно, но своей игрой и результатом мы поменяли их мнение, а соперников заставили относиться к нам серьёзно.

— Знаете игроков, которые отказались от предложения клуба?

— Были, да, но обсуждать это не имеет смысла. Это их выбор. Значит, что-то не устроило их.

— Что вообще должен предложить клуб, чтобы пригласить 39-летнего игрока в такой необычный проект? Что лично вас заинтересовало в этой истории?

— Меня устроило, что я могу попробовать себя в качестве тренера. Понять для себя, моё это или нет. Почувствовать.

— Вас официально представили как играющего тренера. Насколько привыкли уже к этой роли? Эта практика ведь не совсем распространена в современном футболе.

— Изначально, честно говоря, я думал, что будет намного проще. Но, как оказалось, это совсем непросто совмещать, потому что теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за молодых парней, которых ты должен подготовить, ещё и про себя не забывать.

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— Касаясь тренеров. В Сети многие обсуждают Алексея Радевича, его «вспыльчивость», манеру общения, возможно, мат. Но насколько Алексей в кадре отличен от Алексея в обычной жизни? Матерная брань Радевича — неизбежность в футболе?

— Алексей – очень сдержанный тренер, спокойный в жизни. Я понимаю, что много об этом говорят, много критики, но он всегда за парней, всегда пытается очень доходчиво всё объяснять. А когда футбол, игра — здесь уже всё. Страсть, эмоции, всё накрывает. Поверьте, в любой другой раздевалке творится примерно то же самое, а бывает и хуже. Просто у нас всё открыто, как есть на самом деле, без прикрас, но не думаю, что к этому стоит так критично относиться. Повторюсь, это футбол, желание победить. Наверное, когда ты требуешь с человека, то ты видишь в нём потенциал, а когда не видишь — и говорить ничего не будешь. Поэтому Алексей грамотно подходит к пацанам, объясняет всякие мелочи, причём никто из игроков не боится к нему подойти, спросить, почему именно так, а не иначе. Все это понимают, вся команда его поддерживает.

Марсель АРЗУМАНЯН