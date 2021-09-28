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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1

​Врач «Твери» спас человека в самолёте

28 Сентября 2021 • 16:33 Комментировать
Чита
0:2
Тверь
окончен

Врач футбольного клуба «Тверь», выступающего в третьем по рангу дивизионе России, Владимир Костюченков спас человека на борту самолёта. Во время перелёта из Читы в Москву у одного из пассажиров случился эпилептический приступ. Костюченков оперативно оказал необходимую помощь и находился рядом с пострадавшим до самого приземления воздушного судна, передаёт телеграм-канал «Мутко против».

«Тверь» этим рейсом возвращалась с матча ФНЛ-2 против «Читы». Игра завершилась победой «Твери» с результатом 2:0. Команда лидирует в турнирной таблице своей группы третьего дивизиона, не проиграв ни в одном из десяти прошедших туров первенства (семь побед, три ничьи).

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Евро-Футбол.Ру,
Тверь Владимир Костюченков
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