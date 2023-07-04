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Россия. Вторая лига. Группа 1

Кононов - главный тренер «Сатурна» официально

04 Июля 2023 • 13:58 Комментировать (1)

57-летний футбольный специалист Олег Кононов, последним местом работы которого был тульский «Арсенал», трудоустроился в раменском «Сатурне», сообщается на официальном сайте клуба.

Раменский коллектив выступает во Второй лиге. В прошедшем сезоне «Сатурн» финишировал на 11-й позиции в группе А, набрав 22 балла в 20 встречах.

Кононов известен в чемпионате России по работе в московском «Спартаке», грозненском «Ахмате» и «Краснодаре». Под его руководством краснодарский клуб стал бронзовым призером Премьер-лиги в сезоне-2014/2015.

Кроме того, у него есть опыт работы в Беларуси, Украине и Молдове.

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Комментарии (1)
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ингерман
04 Июля 2023 в 14:07
ай давай пинжак.. давай.. тибя тута оченна не хватаец.. А-ха-ха-ха! )))
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