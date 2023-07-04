57-летний футбольный специалист Олег Кононов, последним местом работы которого был тульский «Арсенал», трудоустроился в раменском «Сатурне», сообщается на официальном сайте клуба.

Раменский коллектив выступает во Второй лиге. В прошедшем сезоне «Сатурн» финишировал на 11-й позиции в группе А, набрав 22 балла в 20 встречах.

Кононов известен в чемпионате России по работе в московском «Спартаке», грозненском «Ахмате» и «Краснодаре». Под его руководством краснодарский клуб стал бронзовым призером Премьер-лиги в сезоне-2014/2015.

Кроме того, у него есть опыт работы в Беларуси, Украине и Молдове.