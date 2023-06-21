Где будут выступать крымские клубы

Пока в российском футболе межсезонье, клубы РПЛ и Первой лиги готовятся к новому сезону. Коллективы Второй лиги следуют за ними, но кроме обновлённых составов их ждёт ещё и новый регламент. Более того, есть вероятность появления новых участников, среди которых окажутся крымские клубы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможности участия команд из Крыма во Второй лиге российского первенства.

Крымские клубы

После развала СССР первым чемпионом независимой Украины стала «Таврия». Право обладания столь почётным титулом команда из Симферополя заслужила, обыграв в решающем матче киевское «Динамо». История клубов из Крыма весьма богатая. До 2014 года четырнадцать команд с полуострова принимали участие в Первой и Второй лиге Украины. Впоследствии клубы играли между собой в рамках чемпионата Крыма. В ноябре прошлого года почётного звания чемпиона Крыма удостоился «Севастополь».

«Севастополь»

Вероятно, именно поэтому одна из самых обеспеченных и титулованных (четырёхкратный победитель Крымской Премьер-лиге, обладатель Кубка и трёхкратный обладатель Суперкубка Крыма) команд полуострова изъявила желание участвовать во Второй лиге России. Президент клуба Валерий Чалый, известный по работе в казанском «Рубине», а ныне президент «Севастополя», заявил: «Мы сдали абсолютно все документы в ФНЛ, от корки до корки». Действительно, чемпион Крыма-2022 прошёл все пять необходимых критериев для участия во Второй лиге. Любопытно, что защитить от возможных санкций со стороны УЕФА и ФИФА, негативно относящихся к участию крымских клубов в первенстве России, поможет уже упомянутая реформа. Вторая лига разделится на дивизион «А» и дивизион «Б». «А» станет третьей ступенью нашего футбола, следом за РПЛ и Первой лигой. «Б» может получить полупрофессиональный или иной статус, что позволит законодательно избежать проблем с УЕФА и ФИФА.

Если всё сложится успешно (а пока нет никаких предпосылок против), «Севастополь» должен будет начать свои выступления в дивизионе «Б» Второй лиги. Тем более, что есть где играть. Свои домашние матчи «Севастополь» проводит на домашнем одноимённом стадионе, который вмещает 5644 зрителя. Вполне достаточно для уровня нашей Второй лиги. Но будут ли играть именно в Севастополе?

Есть другие претенденты?

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в конце мая заявлял о том, что лига разослала приглашения и другим клубам Крыма: «Рубин» (Ялта), «Океан» (Керчь), «ТСК-Таврия» (Симферополь). Команды расположились в чемпионате со второго по четвёртую строчку. При этом коллектив из Симферополя ещё и выиграл Кубок Крымского футбольного союза. Таким образом, четыре клуба из восьми, ныне играющих в Крыму, получили приглашение попробовать свои силы во Второй лиге России. Однако финансовые проблемы не позволили «Таврии» и «Океану» пройти процедуру лицензирования. Долгое время решался вопрос с участием «Рубина» из Ялты. В итоге на официальном сайте ФНЛ в начале июня вышла новость о том, что в результате внеочередного заседания ялтинская команда получила аттестат ФНЛ!

Где будут играть?

Вторая лига дивизиона «Б» играет по географическому принципу с разделением ряда команд из Подмосковья в различные зоны. «Рубин» Ялта и «Севастополь» будут играть в группе 1 вместе с ещё 12 клубами. Пять представляют юг России: «Астрахань», «Биолог-Новокубанск» (Прогресс), «Дружба» (Майкоп), «Кубань Холдинг», СКА (Ростов-на-Дону); семь представляют Кавказ: «Алания-2» (Владикавказ), «Динамо» (Ставрополь), «Динамо-2» (Махачкала), «Легион» (Махачкала), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Победа» (Хасавюрт), «Спартак»(Нальчик). Есть вероятность, что крымские клубы будут проводить свои домашние матчи в Краснодарском крае. Состав участников также пока под вопросом. Турнир во Второй лиге стартует через месяц, в конце июля, поэтому количество участников может сократиться, как это часто бывает, по финансовым причинам.

Новость об участии крымских клубов в первенстве России с радостью восприняли в Ялте и Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в современной истории российского футбола севастопольская команда впервые выходит на такой уровень. Вероятно, этот шаг принесёт новое развитие футбола на полуострове. Вопрос только – как он скажется на остальных участниках Второй лиги.

Вливание дополнительных средств, решение геополитического вопроса, повышение интереса со стороны местных зрителей, разнообразие туристам. Теперь можно не только искупаться в Чёрном море, но и сходить на футбол. Тем более, что во Второй лиге нет Fan ID. Похоже, что в Крым делает первые шаги в футольном российском мире. И они будут весьма интересны.

Константин Лицин