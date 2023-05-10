В РФС объявили о реформе Второй лиги

Бюро исполкома РФС утвердило реформу Второй лиги. Подробностями делится официальный сайт Российского футбольного союза.

Так, уже с сезона-2023/24 лига поделится на два дивизиона – «А» и «Б». В первом дивизионе будут выступать 20 команд по системе «осень-весна» в два этапа – с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь.

Что касается дивизиона «Б», в котором будут участвовать 60 команд, игры в нём пройдут по системе «весна-осень» – с марта по ноябрь. При этом, с июля/августа по ноябрь 2023 года будет сыгран переходный турнир.

Как отмечает пресс-служба РФС, новый формат позволит проводить больше матчей клубам, притом, с более равными соперниками. А в дивизионе «А» лидеры будут играть друг с другом четыре раза за один сезон, количество матчей, не имеющих турнирного значения, уменьшится.