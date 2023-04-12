Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Россия. Вторая лига. Группа 1

«Ессентуки» распустили команду после потери лицензии

12 Апреля 2023 • 15:23 Комментировать

«Ессентуки», безнадёжно занимающие последнее место в своей группе Второй лиги, потеряли лицензию. В среду стало известно о том, что Российский футбольный союз отозвал лицензию у клуба после поражения от «Форте» со счётом 0:15. Дело не в результате, а в финансовых проблемах и предполагаемом подлоге игроков.

В пресс-службе «Ессентуков» дали комментарий по поводу сложившейся неблагоприятной ситуации.

«Команда распущена, тренировочный процесс не осуществляется. Собраний насчёт того, что клуб закрывается, не было. Информации насчёт итоговых выплат футболистам и сотрудникам нет», - комментарий пресс-службы клуба приводит «РИА Новости».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ессентуки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: