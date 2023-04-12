«Ессентуки» лишились лицензии РФС после 0:15

«Ессентуки» с треском проиграли прошлый матч первенства Второй лиги против «Форте» со счётом 0:15. Клуб обвиняли в подлоге футболистов, плюс у него имелись серьёзные финансовые трудности. Как следствие, Российский футбольный союз отозвал лицензию у «Ессентуков».

Нальчикский «Спартак», с которым «Ессентуки» должны были сыграть на ближайших выходных, уже сообщил, что матч не состоится.

Отметим, что «Ессентуки» занимают последнее место в своей группе Второй лиги. В 23 прошедших матчах сезона команде удалось набрать всего лишь пять зачётных баллов.