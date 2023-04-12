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Россия. Вторая лига. Группа 1

«Ессентуки» лишились лицензии РФС после 0:15

12 Апреля 2023 • 14:08 Комментировать

«Ессентуки» с треском проиграли прошлый матч первенства Второй лиги против «Форте» со счётом 0:15. Клуб обвиняли в подлоге футболистов, плюс у него имелись серьёзные финансовые трудности. Как следствие, Российский футбольный союз отозвал лицензию у «Ессентуков».

Нальчикский «Спартак», с которым «Ессентуки» должны были сыграть на ближайших выходных, уже сообщил, что матч не состоится.

Отметим, что «Ессентуки» занимают последнее место в своей группе Второй лиги. В 23 прошедших матчах сезона команде удалось набрать всего лишь пять зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Ессентуки
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