Игрок «Форте» - о разгроме «Ессентуков»: «Не хотели никого обидеть»

Игрок «Форте» из Таганрога Пётр Володкин высказался о сегодняшнем матче его клуба против «Ессентуков», который прогремел своим результатом на всю Россию. В нём, напомним, таганрогская команда забила в ворота соперника по Второй лиге 15 безответных мячей.

«Понимали, что уровень мастерства у «Ессентуков» ниже и надо выйти на матч без шапкозакидательских настроений. На них ничего не давило, такие матчи опасны вдвойне», - рассказал Володкин «Матч ТВ».

Однако футболист отметил, что играть в неполную силу, даже при счёте 5:0, его команда не планировала.

«Это профессиональный спорт, играть в неполную силу — это было бы даже большим неуважением к ним. Унизить никого не хотели, а сопернику – респект, они на матч в три ночи выехали», - добавил игрок.

Матч Второй лиги завершился со счётом 15:0