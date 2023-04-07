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Россия. Вторая лига. Группа 1

Хабиб Нурмагомедов не будет играть за «Легион» в этом сезоне

07 Апреля 2023 • 18:14 Комментировать

Известный боец Хабиб Нурмагомедов не будет играть за «Легион» в нынешнем сезоне. Об этом рассказал Шамиль Лахиялов, который является президентом клуба из Махачкалы.

«Да, мы вели разговор об этом. Но в этом сезоне он не будет в нашей команде. Заявка уже закрыта, поэтому его не будет», - сказал Лахиялов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Лахиялов добавил, что «Легион» не договаривался с Хабибом о сотрудничестве в следующих сезонах.

Ранее Хабиб Нурмагомедов говорил о желании начать футбольную карьеру на профессиональном уровне. 

Добавим, что «Легион» выступает во Второй лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Лахиялов Хабиб Нурмагомедов Легион-Динамо
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