Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги центрального матча 21-го тура Группы 1 Второй лиги между «Ротором» и «Черноморцем», завершившегося нулевой ничьей. В турнирной таблице волгоградский клуб идёт на первом месте, опережая находящуюся на третьей строчке волгоградскую команду на одиннадцать очков.

- Получилась достаточно напряжённая встреча. Естественно, у неё был определённый подтекст, и такие матчи требуют крепкой психологической подготовки. Игра прошла с преимуществом «Черноморца», несмотря на естественное поле. Насколько я знаю, у новороссийского клуба сейчас есть трудности с натуральным газоном, хотя, может, они где-то на нём и потренировались. Тем не менее во второй половине второго тайма «Черноморец» просто задавил «Ротор». Характерно, что в конце матча футболисты «Черноморца» спешили, а игроки «Ротора» понимали, что для них ничья является положительным результатом и на большее они претендовать вряд ли могут. Поэтому после финального свистка разочарование было у «Черноморца», но не у «Ротора». Это основной показатель того, насколько сегодня разнятся у этих команд подготовка, мотивационная часть и тренерская составляющая.

Организация игры у «Черноморца» была намного лучше, чем у «Ротора». При этом нехватка Коробова сказалась на креативных действиях новороссийской команды. «Ротор» сыграл, как мне кажется, в свою силу – так, как ожидалось. Да, были у него какие-то опасные удары, подходы, но не более того. В начале сезона «Черноморец» вообще не рассматривался как претендент на повышение в классе, в отличие от СКА, «Чайки», «Форте» и «Ротора». Соответственно подбирались командами и футболисты. Нынешняя метаморфоза «Черноморца» свидетельствует о том, что он правильно распоряжается своими ресурсами. То преимущество, которое имел «Черноморец» в матче с «Ротором», говорит о гораздо более лучшей работе тренерского штаба в новороссийском клубе, нежели в волгоградском. В этом контексте состав «Черноморца» на сегодняшний день уступает составу «Ротора» по рейтингу.

К сожалению, мои осенние прогнозы сбываются. То, о чём я поднял вопрос в октябре, сегодня как раз и проявляется. Я говорю о тех моментах, которые не устраивали меня в «Роторе» как спортивного директора. Проблемы там возникли гораздо раньше, но накипели они к октябрю. Это и низкое качество игры, и отсутствие зрелищности в футболе, который демонстрирует «Ротор». Причём это при очень хорошей поддержке со стороны болельщиков, при великолепных условиях для команды, при самом большом бюджете с отрывом от других клубов турнира. Конечно, сейчас «Ротору» надо задумываться уже о завтрашнем дне. Задачей на остаток сезона для него должно быть занять второе место, чтобы железно обеспечить себе попадание в золотую двадцатку, так как ещё не утверждено, по какому принципу Вторая лига будет строиться дальше.