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Россия. Вторая лига. Группа 1

Гендиректор «Черноморца»: «Задачи – в течение четырёх-пяти лет выйти в РПЛ»

12 Марта 2023 • 11:15 Комментировать

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Валентин Климко озвучил долгосрочные задачи клуба.

«У нас непростые задачи – в течение четырёх-пяти лет выйти в РПЛ. Думаю, Зырянов сам заведён этими задачами. Поэтому его сейчас заинтересовать могла бы только работа в «Барселоне» или «Реале», - приводит слова Климко «РБ Спорт».

Что касается вопросов с финансированием и стадионом, футбольный деятель заявил о наличии у клуба надёжных и ответственных спонсоров, компаний «Дело» и «Рускон», а также о перспективах развития футбольной арены и последующего улучшения её до первой категории. Сейчас категория стадиона у «Черноморца» вторая.

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Валентин Климко РПЛ
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