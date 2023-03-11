Генеральный директор «Черноморца»: «Зырянов пользуется авторитетом у персонала и футболистов»

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался о наставнике команды Константине Зырянове.

«Мы приглашали Зырянова как лидера команды. Он был таким футболистом и стал таким тренером. Это профессиональный, скромный человек, он пользуется авторитетом у персонала и футболистов», — цитирует Климко «РБ Спорт».

Функционер уверен, что в ближайшее время Зырянов не покинет клуб, ему нравится работать в «Черноморце».

После 19 туров новороссийский клуб лидирует в турнирной таблице Второй лиги группы 1, набрав 48 очков. В предстоящем матче «Черноморец» сыграет против «Спартака» из Нальчика.