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Россия. Вторая лига. Группа 1

Генеральный директор «Черноморца»: «Зырянов пользуется авторитетом у персонала и футболистов»

11 Марта 2023 • 19:17 Комментировать

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался о наставнике команды Константине Зырянове.

«Мы приглашали Зырянова как лидера команды. Он был таким футболистом и стал таким тренером. Это профессиональный, скромный человек, он пользуется авторитетом у персонала и футболистов», — цитирует Климко «РБ Спорт».

Функционер уверен, что в ближайшее время Зырянов не покинет клуб, ему нравится работать в «Черноморце».

После 19 туров новороссийский клуб лидирует в турнирной таблице Второй лиги группы 1, набрав 48 очков. В предстоящем матче «Черноморец» сыграет против «Спартака» из Нальчика.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск Валентин Климко
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