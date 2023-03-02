​Президент «Иртыша» выступает за переход на систему «весна-осень»

Сергей Новиков, который занимает пост президента «Иртыша», поддерживает переход Второй лиги на систему «весна-осень».

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Вторая лига может быть разделена на два уровня.

«Конечно, для клубов Второй лиги такой вариант был бы удобнее. Особенно для тех, кто попадёт в дивизион «Б». Система «весна‑осень» будет оптимальной. На мой взгляд, такая система была бы оптимальной для всего российского футбола», - высказался Новиков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Стоит отметить, что возвращение к системе «весна-осень» регулярно обсуждается в футбольных кругах. Впрочем, каких-то шагов в этом направлении пока что не происходит. Поговаривают, что топ-клубы РПЛ обратный переход не поддержат.