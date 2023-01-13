Панченко возвращается в ростовский СКА

Футбольный деятель Виктор Панченко сообщил о том, что в скором времени вернётся к работе в СКА из Ростова-на-Дону.

Специалист проинформировал о том, что ему поступило предложение стать спортивным директором «армейского» клуба. Данная возможность для Панченко была инициирована акционерами «красно-синих».

Эксперт признался, что с большей долей вероятности данное предложение будет принято им в ближайшем будущем.

«Пока другой работой сильно не загружен, ростовский СКА мне хорошо знаком, надеюсь, получится поднять команду по итогам сезона хотя бы в шестёрку лучших», - приводит слова Панченко «Матч ТВ».