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Россия. Вторая лига. Группа 1

Панченко возвращается в ростовский СКА

13 Января 2023 • 20:32 Комментировать

Футбольный деятель Виктор Панченко сообщил о том, что в скором времени вернётся к работе в СКА из Ростова-на-Дону.

Специалист проинформировал о том, что ему поступило предложение стать спортивным директором «армейского» клуба. Данная возможность для Панченко была инициирована акционерами «красно-синих».

Эксперт признался, что с большей долей вероятности данное предложение будет принято им в ближайшем будущем.

«Пока другой работой сильно не загружен, ростовский СКА мне хорошо знаком, надеюсь, получится поднять команду по итогам сезона хотя бы в шестёрку лучших», - приводит слова Панченко «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Панченко Ска Ростов-На-Дону
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