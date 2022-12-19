Калачёв: «Чайка»? Пока ничего не комментирую»

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв ответил на вопрос, вошёл ли он в тренерский штаб Игоря Семшова в «Чайке». Ранее об этом сообщал телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

«Официальной информации о том, что я стану помощником Семшова, еще нет, поэтому не могу ничего комментировать. Что-то появится — тогда скажу. Сейчас нет смысла о чем-то говорить», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 44-летний Семшов стал новым главным тренером песчанокопского клуба. Трудовое соглашение между сторонами подписано на один сезон с возможностью продления еще на один год.