Семшов рассказал о целях «Чайки»

Новый главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился информацией о целях своей команды в текущем сезоне. Ранее стало известно, что 44-летний специалист подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

«У любого тренера и команды цель одна – быть, как можно выше и прогрессировать. Для этого требуется постоянная работа. У команд в низших лигах одна задача – продвигаться вверх по турнирной таблице», — цитирует слова Семшова «РБ Спорт».

После 18 туров «Чайка» занимает вторую строчку в турнирной таблице Второй лиги группы 1, имея в своем активе 40 набранных очков. Стоит отметить, что в Первую лигу выходит только та команда, которая становится первой по итогам сезона.