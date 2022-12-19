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Россия. Вторая лига. Группа 1

Семшов прокомментировал назначение в «Чайку»

19 Декабря 2022 • 16:27 Комментировать

Игорь Семшов высказался о своём назначении на пост наставника «Чайки».

«Всегда приятно, когда в тебе заинтересованы. Будем работать, другого выхода нет. Для меня это хороший вызов работать в футболе, в том виде спорта, которому я посвятил всю жизнь», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Тренер заявил, что переговоры с клубом не были длительными, как поступило предложение, так сразу все и решили, контракт не имел значения.

«Чайка» занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги группы 1, имея в своем активе 40 набранных очков. Отметим, что в Первую лигу выходит только одна команда из группы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Чайка
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