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Россия. Вторая лига. Группа 1

Семшов – о «Чайке»: «Ещё ничего не подписано, но интерес есть»

14 Декабря 2022 • 07:40 Комментировать

Бывший главный тренер новомосковского «Химика» Игорь Семшов прокомментировал слухи о подписании контракта с песчанокопской «Чайкой».

«Стал ли я главным тренером «Чайки»? Ещё ничего не подписано, но интерес есть», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В данный момент коллектив из Ростовской области занимает второе место в турнирной таблице Второй лиги, имея в своём активе 40 очков и отставая от лидирующего новороссийского «Черноморца» на пять баллов.

В Фонбет Кубке России команда уже завершила своё выступление.

С октября 2020 по октябрь 2021 год Игорь Семшов являлся помощником Черевченко в подмосковных «Химках».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Чайка
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