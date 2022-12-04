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Россия. Вторая лига. Группа 1

Семшов — главный претендент на пост главного тренера «Чайки»

04 Декабря 2022 • 20:19 Комментировать

Бывший тренер «Химок» Игорь Семшов может возглавить «Чайку». По сведениям телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», переговоры между сторонами уже находятся в продвинутой стадии.

Футбольную карьеру Семшов завершил в 2014 году. 44-летний специалист работал ассистентом главного тренера в тульском «Арсенале» и подмосковных «Химках», а также был наставником «Химика».

«Чайка» занимает вторую строчку в турнирной таблице Второй лиги группы 1, имея в своем активе 40 набранных очков. Команда из Ростовской области отстает на пять баллов от лидирующего «Черноморца», а замыкает тройку волгоградский «Ротор».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Чайка
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