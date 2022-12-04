Семшов — главный претендент на пост главного тренера «Чайки»

Бывший тренер «Химок» Игорь Семшов может возглавить «Чайку». По сведениям телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», переговоры между сторонами уже находятся в продвинутой стадии.

Футбольную карьеру Семшов завершил в 2014 году. 44-летний специалист работал ассистентом главного тренера в тульском «Арсенале» и подмосковных «Химках», а также был наставником «Химика».

«Чайка» занимает вторую строчку в турнирной таблице Второй лиги группы 1, имея в своем активе 40 набранных очков. Команда из Ростовской области отстает на пять баллов от лидирующего «Черноморца», а замыкает тройку волгоградский «Ротор».