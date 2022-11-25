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Климко – о Зырянове: «Игроки понимают тренера, а он сам понимает футбол»

25 Ноября 2022 • 21:57 Комментировать

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Валентин Климко поделился своими впечатлениями от проделываемой работы главным тренером клуба Константином Зыряновым.

Климко отметил, что у него нет и мыслей о недовольстве наставником команды, так как в данный момент она занимает лидирующую позицию в своей группе Второй лиги России. Футбольный деятель признался, что это вызывает у него положительные эмоции.

«Вижу, что игроки понимают тренера, а он сам понимает футбол. Мы взяли Константина не потому, что мы экспериментируем, а потому что понимаем, какую игру он может поставить нашему клубу», - цитирует Климко «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск Валентин Климко
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