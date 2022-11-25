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​«Томь» наверняка ликвидируют

25 Ноября 2022 • 15:36 Комментировать

Судя по всему, футбольный клуб «Томь» будет ликвидирован. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, «Томь» задолжала сотрудникам приблизительно 25 миллионов евро. Чтобы решить проблему, в клубе решили пойти на продажу части инвентаря.

Отмечается, что руководители детской школы «Томи» уже уведомили семьи воспитанников о прекращении занятий.

В начале осени глава правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил о том, что компанияготова оказать помощь «Томи».

Напомним, что футбольный клуб «Томь» не смог получить лицензию на сезон 2022/2023, поэтому сейчас команда не выступает на профессиональном уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Томь
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